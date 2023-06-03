1st Team:
Makala Beck (Antigo)
Lily Weix (Antigo)
Saylor Timmerman (Lakeland Union)
Martha Miller (Medford)
Amber Gonzalez (Mosinee)
Carly Huelskamp (Northland Pines)
Eryka Seidl (Medford)
Zayleah Leonhard (Medford)
Addi DeMeyer (Rhinelander)
Laura Burkhart (Antigo)
Martina Miller (Mosinee)
Morgan Huegli (Medford)
2nd Team:
Ava Busse (Mosinee)
Lillian Treder (Rhinelander)
Finley Arndt (Medford)
Taelyn Jirschele (Mosinee)
Briley Kaczor (Mosinee)
Scout Stromberg (Tomahawk)
Maddi Roeser (Rhinelander)
Hannah Louis (Lakeland Union)
Addy Strejc (Mosinee)
Maggie Woller (Mosinee)
Victoria Konieczny (Medford)
Bethany Lewis (Antigo)
Honorable Mention:
Tristin Arlen (Antigo)
Mya Burt (Antigo)
Tommie Springer (Northland Pines)
Khianna Vacho (Tomahawk)
Sydnie Heinzen (Antigo)
Allie Paulson (Medford)
Hope Faude (Medford)
Alanna Bembenek (Mosinee)
Bella Marino (Tomahawk)
Moriah Louis (Lakeland Union)
Chelsea Gebauer (Medford)
Emily Verhasselt (Mosinee)
Abigale Johnson (Rhinelander)
Lucy Lindner (Rhinelander)
PLAYER OF THE YEAR: Martha Miller (Medford)
COACH OF THE YEAR: Virgil Berndt (Medford)
*Bold lettering indicates unanimous selection.