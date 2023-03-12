Northern Lakes

1st Team:

Holly Palubicki (Crandon) 

Mara Stamper (Crandon)

Isabella Millan (Florence) 

Grace Krawze (Laona/Wabeno)

Kallie Volk (Three Lakes)

2nd Team:

Lauren Littleton (Crandon)

Kamdan Johnson (Florence)

Kaylyn LaRock (Laona/Wabeno)

Riley Yager (Laona/Wabeno)

Karlee Weavers (Three Lakes)

Honorable Mention:

Karsen May (Crandon)

Madelynn Erdmann (Crandon)

Emily Moore (Elcho)

Rebekash Strietzel (Goodman/Pembine)

Allison Albrecht (Laona/Wabeno)

Malerie Krawze (Laona/Wabeno)

Kaya Szews (Three Lakes)

OFFENSIVE/DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Mara Stamper (Crandon)

COACH OF THE YEAR: Andrew Harrison (Laona/Wabeno)

*Bold lettering indicates unanimous vote