1st Team:
Holly Palubicki (Crandon)
Mara Stamper (Crandon)
Isabella Millan (Florence)
Grace Krawze (Laona/Wabeno)
Kallie Volk (Three Lakes)
2nd Team:
Lauren Littleton (Crandon)
Kamdan Johnson (Florence)
Kaylyn LaRock (Laona/Wabeno)
Riley Yager (Laona/Wabeno)
Karlee Weavers (Three Lakes)
Honorable Mention:
Karsen May (Crandon)
Madelynn Erdmann (Crandon)
Emily Moore (Elcho)
Rebekash Strietzel (Goodman/Pembine)
Allison Albrecht (Laona/Wabeno)
Malerie Krawze (Laona/Wabeno)
Kaya Szews (Three Lakes)
OFFENSIVE/DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Mara Stamper (Crandon)
COACH OF THE YEAR: Andrew Harrison (Laona/Wabeno)
*Bold lettering indicates unanimous vote